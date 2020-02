Lazio, Caicedo in tripla cifra: la centesima in biancoceleste del 'Panterone'

Felipe Caicedo in tripla cifra. L'ecuadoriano, entrato al posto di Immobile nel corso della ripresa della sfida di campionato contro il Bologna, centra l'importante traguardo delle cento presenze in maglia biancoceleste. Arrivato nel 2017 col compito di vice-Immobile, l'ex Espanyol, dopo una stagione complicata al termine della quale aveva pensato anche di lasciare la Capitale, ha conquistato tutti. 23 reti e 14 assist all'attivo, il 'Panterone' è diventato un vero titolare aggiunto nello scacchiere di Simone Inzaghi, in cima alla classifica ed in piena lotta per lo Scudetto. I suoi gol, spesso e volentieri decisivi, hanno regalato alla compagine capitolina punti fondamentali, che la portano ora a competere con vere corazzate per il titolo del nostro campionato. Complimenti Felipe!