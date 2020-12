Lazio, Calciatori Panini candida un biancoceleste come Best Player di dicembre - FT

Come ogni mese, Calciatori Panini ha lanciato il sondaggio sulla propria pagina Facebook per far scegliere ai propri followers il migliore giocatore della Serie A nel mese di dicembre. Tra i quattro candidati c'è anche Ciro Immobile che nelle 5 partite di questo mese ha segnato in quattro occasioni, rimanendo a secco solo nel match contro il Verona. A fargli compagnia ci sono Theo Hernandez del Milan, Hakimi dell'Inter e Nzola dello Spezia. Il bomber della Lazio, per la qualità dei gol realizzati e per le prestazioni, meriterebbe questo riconoscimento.

