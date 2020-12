Lazio, Calisti: "Il Bruges giocherà alla morte, sarà una gara dura"

La Lazio è chiamata a vincere domani contro il Bruges per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League che mancano da ben vent'anni. Proprio di questo l'ex biancoceleste Ernesto Calsiti ha parlato ai microfoni di Radiosei: “Pensavamoche contro lo Spezia fosse una passeggiata ma non è stato così, siamo stati anche fortunati ma sono quelle gare vinte in modo sporco che ti danno ancor più coraggio. Chiaro che la testa era anche alla Champions, lo abbiamo visto anche con i cambi che ha fatto Inzaghi. Importante era portare via questi tre punti e poi pensare alla gara di domani che è la partita del momento. Pereira? Deve giocare dietro le punte, quello è il suo ruolo, ha trovato delle difficoltà vuoi anche per la pressione dello Spezia che ha giocato a ritmi alti. Devo dare i meriti anche allo Spezia, la Lazio gioca sempre per fare la gara ma bisogna dare i meriti anche all’avversario che ha messo in difficoltà anche i nostri centrocampisti”.

BRUGES – “Mi aspetto una partita da Lazio, loro non hanno niente da perdere si giocheranno la gara alla morte. Noi dobbiamo stare attenti senza pensare che il pari va bene, bisogna giocare con attenzione e concentrazione. Ultimamente dietro si balla un po’ troppo, lo stesso Acerbi sabato non è stato impeccabile, domani non puoi concedere questi errori".

