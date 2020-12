Zenit - Borussia Dortmund, tedeschi senza otto giocatori: i dettagli

La Lazio ospiterà il Bruges, mentre il Borussia Dortmund se la vedrà con lo Zenit a San Pietroburgo. Come già annunciato dal tecnico Lucien Favre in conferenza stampa, in Russia non partiranno con la squadra otto giocatori. Saranno assenti Erling Haaland, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Mateu Morey e il giovane Reinier.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO PRIMA DEL BRUGES

LAZIO - BRUGES, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO