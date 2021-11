Lazio, Canigiani: "Ecco come votare il gol più bello di Immobile su Binance"

Su Binance i tifosi della Lazio, e non solo, possono ora votare il miglior gol segnato da Ciro Immobile in maglia biancoceleste. L'iniziativa è in linea con le altre riguardanti questa piattaforma e ha l'obiettivo di rendere il più possibile partecipi gli appassionati. Anche Marco Canigiani, responsabile marketing della società, ha invitato tutti ad iscriversi e votare: "Con il sondaggio di Ciro Immobile c'è la voglia di fare interagire i tifosi con il nostro sponsor. Binance ha un bacino mondiale, tutti i tifosi e gli appassionati di calcio stanno votando il gol più bello di Ciro" ha detto ai microfoni di Lazio Style Radio. "Lui nella selezione dei 6 gol aveva qualche dubbio, ha preferito mettere qualche gol in più per dare maggiore possibilità di scelta. Adesso tocca ai tifosi che hanno tempo fino a domani. Registratevi e votate su Binance il gol più bello di Immobile".