Lazio, Canigiani: "La maglia dei 120 anni diventerà la prima. Con il Napoli una sorpresa"

È iniziato il countdown: a mezzanotte la Lazio compirà 120 anni di storia. Brividi forti, quelli che correranno lungo la pelle dei sostenitori biancocelesti sia questa sera che sabato prossimo contro il Napoli. Ecco le iniziative che ha preparato la società per questo compleanno speciale, ne ha parlato il Responsabile del marketing, Marco Canigiani: "Facciamo gli auguri alla nostra Lazio, questa sera si festeggerà in tanti modi, sarà una giornata davvero speciale" - ha detto a Radiosei - "A Castel Sant'Angelo andranno in scena dei festeggiamenti privati, ci sarà tanta gente a Piazza della Libertà e sabato contro il Napoli ci saranno altre iniziative. I tifosi prepareranno una scenografia, e noi abbiamo in serbo una sorpresa. La maglia celebrativa dei 120 anni? (La Lazio dovrebbe indossarla contro il Napoli per la prima volta, ndr) Posso dire che sarà la maglia principale da qui alla fine della stagione, diventerà ufficialmente la prima, mentre le altre resteranno come alternativa. Il compleanno della Lazio per me è un evento racchiude tante storie: private, familiari, la crescita da quando si è bambini fino all'età adulta. Mi sento fortunato a lavorare per la squadra del mio cuore. Avevo 16 anni quando la Lazio giocava gli spareggi del -9, ero in Inghilterra e costrinsi mia madre a raccontarmi tutto telefonicamente...".

LA NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI - "Martedì è partita la campagna abbonamenti per il girone di ritorno che includerà anche la gara di recupero con il Verona. È partita bene, sono state vendute già centinaia di tessere, speriamo possa andare avanti in questo modo. Invitiamo a fare gli abbonamenti in questi giorni per avere la certezza di avere a disposizione il posto più gradito".

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

GIUDICE SPORTIVO: LAZIO MULTATA PER I CORI A BALOTELLI

TORNA ALLA HOMEPAGE