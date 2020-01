Lazio, Canigiani: "Maglia dei 120 anni? Faremo una sorpresa ai tifosi"

Tra Brescia e Napoli, la festa dei 120 anni della Lazio. Che non potrà essere programmata allo stadio come previsto, ma che sarà costituita da diverse iniziative. Tra queste, anche una maglia celebrativa. Ne ha parlato il Responsabile Marketing della società biancoceleste, Marco Canigiani, a Radio Centro Suono: “Per Brescia - Lazio si possono acquistare i biglietti liberamente online in tutti gli altri settori dello stadio, oltre al settore ospiti già esaurito, perché non ci sono limitazioni alla vendita. Basta andare sul sito del Brescia oppure direttamente sul sito TicketOne. Stiamo lavorando sulla possibilità di riaprire la campagna abbonamenti, già in questa settimana contiamo di risolvere gli ultimi dettagli e lanciare la vendita a partire dalla prosima. Per l’eventuale maglia celebrativa per i 120 anni non posso dire ancora nulla, ma speriamo di poter fare presto una bella sorpresa a tutti i tifosi".

IL NAPOLI E LA FESTA DEI 120 ANNI - “Lazio-Napoli per noi è una di quelle partite considerate top, per cui non potremo applicare prezzi particolarmente vantaggiosi come quelli proposti in altri match. Credo sia giusto che venga trattata come sfida di cartello anche per garantire agli abbonati quel vantaggio dovuto a chi ha scelto di legarsi alla Lazio per tutta la stagione, ma più avanti torneranno sicuramente iniziative speciali. I 120 anni? Per il 9 gennaio 2020 avevamo studiato un bellissimo evento allo stadio che, però, non potrà andare in scena visto che la partita contro il Verona (inizialmente prevista per l'8 gennaio, ndr) è stata spostata a febbraio. Ci saranno comunque varie iniziative, a partire da quelle della Polisportiva fino ad altri appuntamenti che sveleremo in questi giorni".

