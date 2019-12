Lazio, Canigiani: "Tanti calciatori per l'apertura dello store in centro"

Adesso l'attesa è finita davvero. Dopo la campagna di avvicinamento attraverso i video pubblicati sui social, la Lazio in una nota sul proprio sito ha ufficializzato l'appuntamento per l'apertura del nuovo store in centro. Per fornire ulteriori informazioni sull'evento, sulle frequenze di Radiosei, è intervenuto anche il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "Ci sarà un evento di apertura con la presenza dei calciatori, stiamo cercando di coinvolgerne il più possibile. Non sarà aperto al pubblico che resterà all'esterno del negozio, ma stiamo organizzando il tutto per intrattenere e per creare un momento di contatto con i protagonisti. L'area va gestita in termini di sicurezza in un certo modo, ma vale la pensa esserci perché ci saranno bei momenti anche per la gente. L'interno del negozio è visibile anche dall'esterno, il tutto durerà un'ora e mezza circa, ci aspettiamo che già prima delle 17,30 possano iniziare ad arrivare i tifosi".

