Lazio, Canigiani: “Trasferte in Europa? Al momento non sono possibili”

La Lazio si sta preparando per i prossimi impegni, ravvicinati, sia in Europa League che in campionato. Alcuni punti inerenti la partecipazione del pubblico ai match programmati e iniziative della società per i tifosi, sono stati analizzati dal direttore marketing del club Marco Canigiani che ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio.

TORINO – LAZIO – “Riprende la vendita con tutte le indicazioni fornite sul sito ufficiale. Abbiamo un tour de force per le prossime partite. Un momento molto intenso.”

GALATASARAY- LAZIO – “A Istanbul non è permesso assistere alla partita per i tifosi ospiti, le autorità locali hanno bloccato il tutto per il protocollo Covid. Le trasferte internazionali, in questo momento, sono complicate proprio per la pandemia e sarà difficile seguire la squadra in queste partite. Vedremo man mano come si evolverà la situazione”

BUS INSIEME – “Abbiamo fatto richiesta per verificare se fosse possibile in base alle nuove disposizioni di poter riattivare il servizio. Attendiamo per la conferma”

CARTONATI – “Stiamo verificando le modalità per poter effettuare la consegna dei cartonati. In questo momento con le partite ravvicinate è un po’ complicato, ci stiamo lavorando”

STADI – “Aumento capienza? Si cerca in qualche modo di tornare a uno stato di normalità. Sia la Lega sia la Federazione stanno spingendo per aumentare la capienza all’interno degli stadi. Speriamo di arrivare a vedere gli stadi nuovamente pieni ovviamente con tutte le misure precauzionali del caso”.

