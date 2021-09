Venezia, Orekeke: "A chi mi ispiro? Mi rivedo in Ciro Immobile"

Si è reso protagonista della prima vittoria in Serie A del suo Venezia. David Okereke vuole fare la differenza per il suo club in questa stagione e sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha svelato a quale attaccante si ispira: "A me piace molto come gioca Immobile, perché sfrutta al massimo la profondità e gli spazi per correre. In questo, nel mio piccolo, mi ci rivedo tanto".

