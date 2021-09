Hellas Verona, esonerato Di Francesco: ecco chi può sostituirlo

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - Dopo sole tre giornate l'avventura di Di Francesco sulla panchina del Verona è giunta al termine. Come riportato da Sky Sport la società scaligera avrebbe scelto come sostituto Igor Tudor con il quale ci sarebbero ora dei contatti in corso.

Zero punti nelle prime tre giornate sono costati caro a Eusebio Di Francesco che non sarà più l'allenatore dell'Hellas Verona. Come riporta Gianlucadimarzio.com, la società ha deciso di esonerarlo e nel pomeriggio sceglierà il suo successore. Dopo Roma, Sampdoria e Cagliari un altro licenziamento per l'ex centrocampista giallorosso.