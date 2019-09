Lazio, Capodaglio: "La squadra è dottor Jekyll e Mr. Hyde. Deluso dal mercato"

Il giornalista e noto tifoso della Lazio, Franco Capodaglio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione in casa biancoceleste: "Più che una crisi di squadra c'è una crisi di ambiente. Lo sconcerto è tantissimo tra i tifosi, che non si aspettavano le sconfitte di Ferrara e Cluj. Non credo però che si possa parlare di crisi all'interno del gruppo. La squadra è un po' dottor Jekyll e mister Hyde. Nelle partite con Roma, Spal e Cluj, dopo un buon inizio è caduta nei soliti errori. Il rigore è un po' regalato, ma sul secondo gol Strakosha è sembrato un po' la donzelletta che vien dalla campagna" - sul mercato poi ha aggiunto - "Sono molto deluso dalla campagna acquisti, mi aspettavo qualcosa di più. Servivano altri giocatori oltre Lazzari, che tra l'altro è arrivato con un anno di ritardo. La qualità, escludendo l'undici titolare, non è eccelsa. Qualche responsabilità ce l'ha anche l'allenatore, che ieri sera ha lasciato a casa Immobile e Luis Alberto, ma va detto che è un problema se non si riesce a fare due cambi nelle gare sulla carta più agevoli".

