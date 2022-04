Lazio, Capua: "Lazzari un mistero. Immobile dopo la Nazionale..."

La Lazio batte il Sassuolo sotto una grandine incessante di un sabato cupo e grigio. Gli umori invece non rispecchiano affatto le condizioni meteorologiche e infatti la squadra di Maurizio Sarri esce soddisfatta dal manto verde dell'Olimpico. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pino Capua si è espresso in questo modo sul trionfo biancoceleste e del momento che sta vivendo la Lazio: “Condivido quello che ha detto Sarri, Milinkovic-Savic non deve dimostrare nulla, oggi ha fatto una partita perfetta. Il derby era una scoria pesantissima, non era facile stasera. Oggi il Sassuolo non era un avversario facile, la Lazio ha avuto la forza di reagire e ha meritato la vittoria. Lazzari? A vederlo oggi si conferma il mistero sul perché non è mai partito titolare. Quella di oggi è la formazione titolare che Sarri i primi tempi non faceva giocare. La verità è che Sarri fino ad un certo punto ha sbagliato. Non vorrei che questi sbagli possano costare qualcosa alla Lazio. Non si può paragonare Sarri a Inzaghi, sono gestioni diverse. Inzaghi ha vissuto 17 anni alla Lazio, Sarri è arrivato dall’esterno ed è vicino a diventare uno della famiglia. Immobile? Ogni volta che Ciro torna dalla Nazionale si trova in questa situazione, ha troppa voglia di strafare. Piano piano tornerà quello vero”.