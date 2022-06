Lazio: caratteristiche e numeri del possibile acquisto Mario Gila

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei nomi più caldi per la retroguardia della Lazio è quello di Mario Gila, prospetto di proprietà del Real Madrid che quest'anno ha trovato una buona continuità nel Real Madrid Castiglia che milita nella Primera División RFEF, terza divisione spagnola. In totale ha messo insieme 32 presenze 2 gol e 1 assist per un totale di 2671 minuti giocati. Ha debuttato anche con il Real Madrid dei grandi totalizzando due presenze in Liga, la prima nel match vinto dai blancos per 4-0 sull'Espanyol dello scorso 30 aprile. Nato a Barcellona dopo aver militato in varie squadre catalane ha trovato fortuna nella "nemica" Madrid dove è arrivato nel 2018 arrivando a diventare uno dei punti di forza della formazione "Primavera". Il prossimo 29 agosto compirà 22 anni, motivo per cui il club spagnolo vuole inserire il diritto di "recompra" nella trattativa. È alto 185 cm ed è un destro naturale. Si parla un gran bene di lui e anche Carlo Ancelotti ha notato le sue prestazioni.