Lazio, Carcarino: "Può essere la mina vagante del campionato. Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW il match analyst Massimo Carcarino ha analizzato il campionato che sta per iniziare, ponendo l'accento su alcuni aspetti: l'intensità e la preparazione delle squadre e in che modo questa può cambiare in relazione alla lunga pausa dovuta al Mondiale. Tra le varie tematiche affrontate, l'esperto ha espresso anche un proprio giudizio sulle big e sull'allenatore dal quale si aspetta di più. A proposito di quest'ultimo ha fatto il nome di Maurizio Sarri, ecco le sue affermazioni: "Da Sarri mi aspetto una grande incidenza, lo scorso anno ha fatto fatica all'inizio, poi a fine stagione la sua squadra si riconosceva. La Lazio quest'anno può essere la mina vagante del campionato"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, la società smentisce: "Nessuno scopo politico nella trattativa con il Monza per Acerbi"

Lazio, Ancelotti: "Maximiano e Gila possono fare bene in biancoceleste"