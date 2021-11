Lazio, Caressa incensa Acerbi: “Sta ritrovando continuità. E su Pedro e Immobile…”

Come di consueto, al termine di ogni turno di campionato, Fabio Caressa ha stilato la sua top 11 con i migliori calciatori del weekend. Nella formazione ideale dell'undicesima giornata di Serie A, il telecronista di Sky Sport ha inserito un calciatore della Lazio, che ha pareggiato in trasferta a Bergamo, e menzionati altri due. Al centro della difesa infatti è stato scelto Francesco Acerbi. "Sta ritrovando grande continuità di rendimento. Se ne parla spesso per numero di presenze o quando fa gol, ma è un giocatore che ha grande continuità. Dà sicurezza alla difesa anche nei momenti difficili e quando i suoi compagni sbagliano" ha detto Caressa sul centrale biancoceleste. Poi la menzione per Pedro e Immobile, non inseriti nella formazione ma "autori di una grande partita".

TOP 11 CARESSA (4-3-3): Vicario, Singo, de Roon, Acerbi, De Silvestri, Kessié, Anguissa, Tameze, Vlahovic, Ibrahimovic, Simeone (a pari merito con con Pedro e Immobile).