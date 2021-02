Lazio, Carolina Morace: "La gioia dei tifosi mi rende felice" - FOTO

Giornata importante in casa Lazio che oggi ha presentato la nuova allenatrice della Lazio Women: Carolina Morace. La ex calciatrice, ed ex biancoceleste, si è presentata in conferenza stampa alla quale erano presenti sia il patron Lotito che il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi. Queste le sue parole affidate ai social: "I'm Back Home! Un ringraziamento al Direttore Mauro Bianchessi alla Team Manager Monica Caprini e uno speciale al Presidente Lotito, che mi ha permesso di tornare a casa, l’entusiasmo dei tifosi mi rende ancora più felice".

I'm Back Home! #CM9onEagles.



Un ringraziamento al Direttore Mauro Bianchessi alla Team Manager Monica Caprini e uno speciale al Presidente #Lotito, che mi ha permesso di tornare a casa, l’entusiasmo dei tifosi mi rende ancora più felice.#ForzaLazio https://t.co/e5V0Rh1XCt — Carolina Morace (@CarolinaMorace) February 2, 2021

