Lazio, i ringraziamenti di Acerbi per il regalo (in stile biancoceleste) della sorella - FOTO

Regalo speciale per Francesco Acerbi da parte della sorella. Il difensore della Lazio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dei parastinchi personalizzati. Sul primo un'aquila e il ritratto dell'ex Sassuolo con tanto di nome e numero di maglia, sull'altro il logo della Lazio e il simbolo del club: "Mai un passo indietro". Su entrambi campeggia una dedica speciale per il 'Leone': "Ti voglio bene zio". Acerbi non può far altro che ringraziare pubblicamente.

Lazio, è la settimana decisiva per il rinnovo di Inzaghi: il punto

Atalanta - Lazio, "una nuova medaglia sul petto del Sergente": Milinkovic è l'MVP! - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE