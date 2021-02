Lazio, è la settimana decisiva per il rinnovo di Inzaghi: il punto

Dovrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi. L'offerta è ormai pronta da tempo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Ci sarebbe un minimo di distanza economica sull'offerta: un triennale da 2,4/2,5 milioni di euro, con i bonus che possono passare da 200 mila a 400 mila euro in caso di piazzamenti tra le prime sei o le prime quattro. Il tecnico piacentino partiva da una richiesta maggiore, come premio per i risultati raggiunti negli anni, e in ballo ci sarebbero anche gli adeguamenti di tutto il suo staff, Farris compreso.

TEMPI – Inzaghi sembra aver scelto da tempo di rimanere, e dopo lo strappo che c'era stato a dicembre in seguito alla qualificazione in Champions tra lui e Lotito, la sintonia tra le parti è stata ritrovata, con i contatti proficui di gennaio. È pero trascorso un altro mese, e la firma non è ancora arrivata. La fiducia resta salda, i tempi prolungati sembrano essere dettati da entrambe le parti, e da quella piccolissima differenza economica ancora da colmare: cose da Lazio, da Inzaghi e Lotito dunque, che lavorano ormai insieme da 17 anni e in maniera proficua. Sono le ore decisive per il rinnovo del tecnico.

