UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Vavro è un nuovo giocatore dell'Huesca: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 22:30 - Arriva l'ufficialità, Denis Vavro è un nuovo giocatore dell'Huesca. Ecco il comunicato pubblicato sul sito della società biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al termine della stagione sportiva corrente, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Vavro alla Sociedad Deportiva Huesca".

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Sembra davvero tutto fatto per il passaggio di Denis Vavro all'Huesca in prestito secco. Si aspetta solo l'ufficialità.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - Denis Vavro è a un passo dall'Huesca. Il difensore slovacco dovrebbe trasferirsi in Spagna con la formula del prestito secco. In questi momenti le due squadre sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, ma l'affare è vicinissimo alla conclusione. Ricordiamo che c'è tempo fino a mezzanotte, deadline del mercato nella Liga.

CALCIOMERCATO LAZIO - Potrebbe essere in Spagna il futuro di Denis Vavro. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Huesca, squadra che gioca in Liga. Lo slovacco finora ha collezionato soltanto due presenze in questa stagione in biancoceleste, ma attualmente è fuori dalla lista per il campionato e lontano dal progetto di Inzaghi. L'ex Copenaghen potrebbe rilanciarsi all'estero e provare a imporsi. L'operazione è avviata e non hanno nemmeno l'incognita della deadline alle 20 perché nel campionato spagnolo il mercato chiude i battenti a mezzanotte. Vavro sembrava destinato al Genoa, ma qualche problema nelle visite mediche e il mancato accordo definitivo tra i liguri e i capitolini lo hanno fatto tornare a Formello dove, però, sembra solo di passaggio.