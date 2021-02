Lazio, la top 11 dell'ultima giornata: c'è un biancoceleste - FOTO

Un'altra giornata di Serie A alle spalle, un'altra vittoria della Lazio. Sul campo dell'Atalanta i biancocelesti hanno mostrato grinta, carattere e voglia di rivalsa dopo l'eliminazione in Coppa Italia proprio per mano della Dea. Tra i migliori in campo sicuramente c'è Marusic, autore di un bellissimo gol oltre che di una prestazione importante. Il giocatore della Lazio è stato inserito di pieno diritto nella top 11 di Whoscored. Un riconoscimento meritato dopo le fatiche del campionato.