Atalanta - Lazio, "una nuova medaglia sul petto del Sergente": Milinkovic è l'MVP! - VIDEO

Come accade al termine di ogni sfida, anche per Atalanta - Lazio è stato lanciato il sondaggio sul migliore in campo. Nonostante non abbia messo la propria firma sul tabellino del match, e la concorrenza dei tre marcatori, Sergej Milinkovic-Savic ha ricevuto la maggior parte dei voti. Il risultato è stato pubblicato sui canali social del club: "Fissare una nuova medaglia sul petto del Sergente. Sergej è il vostro MVP di Atalanta - Lazio".

Lazio, Giudice Sportivo: confermata la squalifica di Patric. Mentre Musacchio...

Lazio, la UEFA lancia il sondaggio: "Milinkovic-Savic o Luis Alberto?" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE