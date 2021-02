Lazio, la UEFA lancia il sondaggio: "Milinkovic-Savic o Luis Alberto?" - FOTO

Quella di oggi è una Lazio in formissima. Il gruppo di Inzaghi, sulle ali dei suoi big, sta inanellando dei risultati importanti in campionato. Senatori e nuovi acquisti, tutti stanno remando nella stessa direzione, quella di portare la squadra a competere per le prime posizioni della classifica di Serie A. La Uefa, direttamente dal proprio profilo Twitter, ha lanciato un sondaggio, ponendo agli utenti una domanda tutt'altro che semplice. Agli appassionati di calcio e "followers" dell'account è stato chiesto di scegliere uno solo tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Lazio, Bergodi esalta Radu: "Un giocatore straordinario. Peccato abbia rinunciato alla Nazionale"

Lazio, Giudice Sportivo: confermata la squalifica di Patric. Mentre Musacchio...

TORNA ALLA HOMEPAGE