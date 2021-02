Lazio, Giudice Sportivo: confermata la squalifica di Patric. Mentre Musacchio...

È stato appena pubblicato sul sito della Lega di Serie A il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo con riferimento alla ventesima giornata di campionato. Quella che, tra le altre, ha visto sfidarsi Atalanta e Lazio. Sono state confermate le due sanzioni ai calciatori biancocelesti: un turno di stop per Patric, prima ammonizione stagionale per Musacchio. Lo spagnolo, già diffidato, è stato sanzionato per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". L'argentino, entrato in campo proprio per sostituire il calciatore cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha ricevuto per la prima volta nell'edizione 2020/21 della Serie A il cartellino giallo.

Lazio, Romano Mussolini aggregato alla Primavera: le parole della mamma Alessandra

Lazio, Bergodi esalta Radu: "Un giocatore straordinario. Peccato abbia rinunciato alla Nazionale"

TORNA ALLA HOMEPAGE