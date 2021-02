Lazio, Romano Mussolini aggregato alla Primavera: le parole della mamma Alessandra

Lo abbiamo visto ospite del programma televisivo "Ballando con le stelle" mentre danzava con sua mamma Alessandra Mussolini, ora ha da poco compiuto diciotto anni e da due gare è stato aggregato alla Primavera di mister Menichini direttamente dall'Under 18 biancoceleste. Romano Floriani Mussolini è uno dei ragazzi del settore giovanile della Lazio su cui si punta in maniera importante: di ruolo terzino, buona gamba e buon fisico. Il cognome è di quelli certamente altisonanti ma per il calciatore l'unico obiettivo ad oggi è quello di continuare a crescere e di imporsi nel mondo del calcio. Queste le parole della Mussolini ai microfoni dell'Adnkronos: "Io ne sto fuori, sulla sua vita e sulle sue cose non vuole alcuna intromissione. Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione".

