Lazio, Bergodi esalta Radu: "Un giocatore straordinario. Peccato abbia rinunciato alla Nazionale"

È un momento splendido quello che Stefan Radu sta vivendo con la maglia della Lazio. Il difensore ha collezionato contro l'Atalanta un'altra ottima prova, avvicinandosi ulteriormente a Giuseppe Favalli in cima alla classifica dei biancocelesti più presenti nella storia del club. L'ex Lazio Cristiano Bergodi, che si è da poco dimesso dall'incarico di tecnico del Craiova, ha esaltato l'ex Dinamo Bucarest ai microfoni di LookSport.ro: "Radu mi ha superato da tempo in quanto a presenze nella Lazio. È una piacevole sorpresa per me. Lui è un giocatore straordinario, peccato solamente che abbia rinunciato alla Nazionale. Giocare per 13 anni alla Lazio non è semplice, c'è sempre una grandissima pressione. Non è facile restare lì così a lungo. Dopo il ritiro lo vedo ancora in biancoceleste. Tutti i compagni lo adorano, la dirigenza è molto contenta di lui, è una leggenda. Ha ottime possibilità di prendere un posto all'interno del club e penso anche possa fare un buon lavoro. È una persona speciale".

Lazio, Romano Mussolini aggregato alla Primavera: le parole della mamma Alessandra

Nazionale, Mancini: "Mondiali? Qualificarci è importante. Poi tornerò sulla panchina di un club"

TORNA ALLA HOMEPAGE