Lazio: Casale e Gila gli unici nuovi acquisti ancora a secco di presenze

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La rosa della Lazio ha sicuramente più soluzioni rispetto al passato. Merito di un mercato ben ponderato in cui la società ha di fatto preso giocatori funzionali al progetto e soprattutto di qualità e prospettiva. Tra questi ci sono anche i due difensori Nicolò Casale e Mario Gila. Prelevati rispettivamente dal Verona e dal Real Madrid (ha giocato con la squadra B), sono di fatto le riserve del duo Patric-Romangoli che stanno ben figurando finora. Proprio per via del rendimento dei titolari, i due giovani di belle speranze non hanno ancora fatto il loro debutto con la maglia biancoceleste. Non è da escludere che uno dei due possa trovare spazio a Genova contro la Sampdoria per rompere il ghiaccio. Dalla prossima settimana inizierà anche l'Europa League con l'esordio casalingo contro il Feyenoord (giovedì 8 settembre ore 21:00) e per forza di cose Sarri dovrà ricorrere ad un minimo di turnover per far fronte ai tanti impegni ravvicinati. I tifosi li aspettano e sono curiosi di vederli all'opera. Mancano solo loro all'appello. L'auspicio è che possano integrarsi nei meccanismi già affinati dello scacchiere tattico laziale.