Lazio, Casale festeggia sui social: "Vogliamo fortemente continuare in Europa!" - FOTO

La Lazio si gode la vittoria bella e importantissima contro il Midtjylland. Le reti di Milinkovic e Pedro hanno consegnato il successo alla squadra di Sarri e permesso ai biancocelesti di salire a 8 punti nel girone. Anche Nicolò Casale ha contribuito alla vittoria entrando nella ripresa al posto di Gila ammonito e ha festeggiato sui social con queste parole: "Vincere in rimonta per dimostrare che vogliamo fortemente continuare a far strada in Europa".