Lazio-Casale: quell'amore sbocciato a Verona in un pomeriggio d'autunno

Al termine di una trattativa durata diversi mesi finalmente la Lazio ha potuto abbracciare Nicolò Casale. Il difensore classe 1998 arriva dall'Hellas Verona a titolo definitivo. Un corteggiamento iniziato diverso tempo fa, per questo si pensava che già a gennaio si poteva concludere l'affare. Così non è stato per via della questione dell'indice di liquidità. I primi approcci risalgono allo scorso autunno in seguito alla rovinosa sconfitta della Lazio a Verona contro i gialloblu. Una debacle che lasciò in dote la prestazione esaltante del giovane difensore che di fatto annullò Felipe Anderson. Dal suo lato il brasiliano non riuscì mai a trovare lo spunto giusto. Al termine del match mister Sarri ebbe un acceso confronto con la squadra. Al contempo sul suo famoso taccuino aveva annotato il nome di quel giocatore che lo aveva stregato. D'altronde Verona non è celebre solo per essere fatale in alcune circostanze, bensì anche la sua vena romantica, capace di far nascere dei grandi amori, proprio come quello tra la Lazio e Casale.