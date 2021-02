Lazio, Casiraghi ricorda la tripletta al Cagliari: "Classica gara da squadra di Zeman"

Le sfide tra Lazio e Cagliari sono sempre state ricche di gol. Una in particolare, nel 1996, ha visto vincere i biancocelesti in casa per 4-0. I marcatori? Solamente Signori e Casiraghi. Tyson in quell'occasione ha realizzato una tripletta e, per il Match Program laziale, ha ricordato quel momento: "Tre gol che ricordo con grande piacere. Chiudemmo la pratica già nel primo tempo, fu una classica partita della Lazio di Zeman, soprattutto in casa, visto che quel periodo andavamo meglio all'Olimpico. Boksic non segnò ma fece una grandissima prestazione, regalandomi anche due meravigliosi assist: quando era in giornata, Alen era semplicemente inarrestabile".