Lazio, Cassano: “Contro il Verona la peggiore partita che ho visto di Sarri”

Nel corso della scorsa puntata della Bobo Tv, in diretta su Twitch lunedì sera, Cassano, Adani e Ventola hanno analizzato la nona giornata di Serie A concentrandosi in modo particolare sul passo falso della Lazio sul campo del Verona e sulle scelte di Sarri. Questa la lettura dell'ex trequartista di Bari, Sampdoria e Milan: "C’è confusione e Sarri sta prendendo scelte azzardate come ha fatto alla Juve. I giocatori possono anche non seguirti ma almeno rimani sulla tua idea. Dopo che è andato via da Napoli sta trovando difficoltà nell’attecchire con i ragazzi. Non è ancora entrato al 100% nei giocatori. Quando c’è empatia, i calciatori ti danno l’anima. Da quando allena, quella con il Verona è la partita più brutta che ho visto fare a Sarri. Ho visto confusione e da una sua squadra non me lo aspetto. Bisogna aspettare gennaio? Potrebbe essere troppo tardi. Hysaj? Può anche sostituirlo. Con Reina si scatena un putiferio, Strakosha è in scadenza e lo spagnolo si aspetta di fare il titolare. Sarri non guarda in faccia nessuno”.