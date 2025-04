Lazio, Castellanos scalpita e lancia un segnale: l'indizio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Io lo vorrei portare a tempo pieno. Penso di valutare un part time", così Marco Baroni alla vigilia di Bodo/Glimt - Lazio in conferenza stampa su Taty Castellanos che ha da poco smaltito l'infortunio al polpaccio. L'argentino viaggia verso una maglia, è in vantaggio su Dia e Noslin per guidare l'attacco anche se il dubbio sulla titolarità rimane comunque.

Nel frattempo il Taty lancia un segnale e lo fa per mezzo social. Attraverso il proprio account di Instagram, il centravanti della Lazio ha pubblicato diversi scatti della rifinitura svolta all'Aspmyra Stadion. "Pronto per domani ", chiaro messaggio che sta a dimostrare che in un modo o nell'altro il suo impiego è certo. La distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra è ormai alle spalle e il Taty vuole contribuire al massimo per portare la Lazio alla vittoria e assicurarsi il passaggio alle semifinali di Europa League.

