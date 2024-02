Lazio, Cataldi a Dazn: "Obiettivo Champions League. Vi spiego l'esultanza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Cataldi ai microfoni di Dazn ha raccontato la vittoria della Lazio contro il Torino. I biancocelesti si sono imposti proprio grazie al suo gol, dopo quello di Matteo Guendouzi. Queste le sue parole sul match: “Sono contento, erano quasi due anni che non segnavo. Qui a Torino ho fatto l’esordio con la Lazio quasi dieci anni fa. Sono contento per la squadra, oggi una bella prestazione anche se c'era molta stanchezza. Venire qui e non soffrire è complicato. Juric è bravo a preparare le partite uomo su uomo. Siamo stati bravi a non allungarci toroppo, abbiamo retto e poi abbiamo portato più qualità. A fine primo tempo ci siamo detti che con il tempo sarebbero calati, loro partono forte soprattutto in casa. Non volevamo mollare".

“Quarto posto? Io penso che dobbiamo rimanere lì, il calendario non è facile. Dentro lo spogliatoio ce lo siamo detti molte volte, c'è un’aria diversa, se si perde come domenica va bene, si accetta perché c'è stata la prestazione. L'obiettivo rimane sempre la qualificazione in Champions League. L'esultanza è per mio figlio, che tutte le volte che sa che devo giocare mi chiede di segnare ed esultare così. Il gol è stato bello, ho visto Luis che mi aveva guardato con la coda dell'occhio, gli ho chiesto di lasciarmela ed è andata bene".