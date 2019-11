Lazio - Celtic, gli scozzesi cantano per Roma: tra loro anche Rod Stewart - F&V

LAZIO - CELTIC -È sbarcato a Roma questa mattina, pronto a sostenere il suo Celtic. Gli scozzesi avranno un tifoso in più sugli spalti dell'Olimpico: Rod Stewart, grande cantautore britannico, è già in prima linea per fare festa e cantare per la propria squadra del cuore. Le fotocamere de Lalaziosiamono.it hanno pescato il famoso performer a Piazza del Popolo, trascinato da alcuni tifosi degli Hoops in un piccolo corteo fatto di cori, birra e festeggiamenti. Una breve apparizione e poi via, Stewart monta su un Ncc e sgasa via. Probabilmente direzione Stadio Olimpico. Ecco le foto e il video.

