Lazio, Cesar: "Che giocata di Felipe Anderson! Ibanez? Così diventa difficile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince il derby della Capitale grazie alla rete di Mattia Zaccagni. In inferiorità numerica per un'ora di gioco, vista l'espulsione di Ibanez, la Roma non è mai riuscita a farsi vedere pericolosa dalle parti di Provedel, eccezion fatta in occasione del gol del pareggio annullato per fuorigioco di Smalling. Intervenuto durante la trasmissione 'La Domenica Sportiva', in onda sulla Rai, l'ex terzino biancoceleste Cesar ha commentato la partita focalizzandosi sul gol della Lazio e sull'ennessimo errore di Ibanez:

"La Lazio ha fatto una grande partita. Nel secondo tempo ha concesso qualcosina alla Roma con qualche uscita sbagliata, ma niente di particolare. La squadra giallorossa si è innervosita per il possesso dei biancocelesti. Penso che il risultato sia giusto per la partita che abbiamo visto, una sfida tosta, difficile. La Lazio si è fatta valere. Sul gol di Felipe Anderson va privilegiata più la giocata di Felipe Anderson che l'errore di Zalewski. Il movimento che fa Felipe, il suo gesto tecnico porta allo sbaglio del giocatore della Roma. L'azione della Lazio è stata bellissima, la Roma si chiudeva bene, solo con questi movimenti e queste giocate si poteva aprire".

IBANEZ - "La pressione è tanta e incide. Sta nell'intelligenza del giocatore sapere che queste partite vanno gestite nei minimi dettagli, trovando un equilibrio difensivo e offensivo per non creare queste situazioni che poi condizionano la squadra. Questo è il suo terzo o quarto episodio infelice in un derby e sbagliando così diventa difficile pensare che possa avere equilibrio nelle partite importanti".