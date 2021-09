Lazio, Chiappaventi e il nuovo libro: "Un'antologia bastarda sui 50 giocatori più laziali”

"Non è un’enciclopedia della Lazio, ma un’antologia bastarda dove si ritrova il senso della lazialità e di essere laziali a Roma". Così Guy Chiappaventi presenta il suo nuovo libro "Laziali Bastardi" che uscirà domani, giovedì 30 settembre, in tutte le librerie e sul web. Il noto giornalista di La7, intervenuto ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, racconta aneddoti e curiosità sul volume oltre ad analizzare il momento in casa Lazio dopo la convincente vittoria nel derby. Ecco le sue parole: "Nel libro si riscopre il gusto della diversità, di essere una minoranza e il riconoscersi in un gruppo che ha trovato il suo senso nella sofferenza più che nella vittoria. Tutte queste caratteristiche che ho elencato emergono attraverso 50 ritratti che non sono i calciatori più forti della storia della società biancoceleste, bensì i giocatori nei quali noi come laziali abbiamo pensato di identificarci di più. I calciatori con i quali, anche per una sola partita o per una stagione, abbiamo trovato una scintilla insieme".

I PROTAGONISTI – “Ci sono Vella e Gottardi e non ci sono Roberto Mancini e Favalli. C’è Cudicini che fece una sola presenza nella Lazio rimanendo in porta col ginocchio rotto mentre ci assaltavano 11 contro 10. Ci sono i gemelli Filippini che fecero impazzire Totti e che De Rossi anche se li ricorda dopo anni e anni nelle sconfitte. Ovviamente ci sono anche i grandi calciatori come Klose, Immobile, Giordano, Piola e tutti gli eroi del ’74. Nel libro non ci saranno statistiche, ma tutti i calciatori che abbiamo sentito più ‘bastardamente’ laziali”.

USCITA – “Il libro uscirà domani, giovedì 30 settembre, in tutte le librerie, su Amazon e sul web”.

EUROPA LEAGUE – “Mi aspetto una Lazio sulle ali dell’entusiasmo dopo il derby. Siamo ultimi nel girone e dobbiamo vincere per forza. Mi aspetto qualche cambio perché qualcuno dovrà riposare. Non conosco la forza della Lokomotiv Mosca, ma non va sottovalutata. Non ce la portiamo sicuramente da casa. Conto che la vittoria di domenica scorsa abbia fatto virare la squadra sulla linea sarrista”.

I MIGLIORI DI QUESTO AVVIO DI STAGIONE – “Tra i Top c’è sicuramente Pedro che alcuni pensavano non potesse fare il titolare e invece è diventato un giocatore importante e ha punito Mourinho che lo aveva fatto allenare nei campetti laterali di Trigoria. Ci sono altri giocatori che erano abituati a giocare in un altro modo e che adesso hanno bisogno di tempo, ad esempio Lazzari, Luiz Felipe e Luis Alberto, calciatore per il quale impazzisco. Eravamo abituati a vedere che ogni pallone passava per i suoi piedi. Adesso si deve applicare di più e correre di più”.

STRAKOSHA – “Non credo abbia qualche speranza di diventare il primo portiere. È giusto che rigiochi titolare in Europa League e che riposi Reina. Tra l’altro a Istanbul, tralasciando l’errore incommentabile, Thomas ha fatto anche una buona partita con due parate importanti, uno per tempo. Il portiere non va giudicato per il grande errore o per la grande parata, ma va interpretato nella gestione della partita”.