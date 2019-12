Lazio, Chiarenza: "In pochi hanno la determinazione di Immobile"

Lazio - Juventus si avvicina e la tensione sale. Ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato il doppio ex Vincenzo Chiarenza, che ha detto la sua sui due tecnici: "Sarà una bella partita. Sarri tende a far giocare le squadre molto bene. Inzaghi era un papabile allenatore per la Juventus, quindi vuol dire che ha un valore elevato". Su Ciro Immobile: "Lo conosco molto bene perché era nella Berretti quando io allenavo la Primavera della Juventus. È migliorato molto in zona offensiva, tiene la palla, ma la cosa importante che lui aveva è che voleva assolutamente diventare un giocatore di calcio vero. Ha una grande determinazione, ce l’hanno in pochi come lui".

