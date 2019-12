FORMELLO - Lazio, Milinkovic c'è: Luiz Felipe dietro, Correa con Immobile

FORMELLO - La Lazio migliore, quella vista nelle ultime settimane, che ha garantito sei vittorie di fila in campionato e il terzo posto in classifica. Gioca Milinkovic, spazzato via ogni dubbio, e in difesa Luiz Felipe vince il ballottaggio con Bastos. Sarà il brasiliano a completare la linea difensiva con Acerbi e Radu. In mediana non è in discussione il Sergente, mezzala destra di un centrocampo che ha recuperato già da qualche giorno Leiva e Luis Alberto. Parolo è destinato alla panchina.

FIDUCIA. Sugli esterni Lazzari e Lulic. Jony è l’unica alternativa sulle fasce, Marusic e Lukaku sono ai box (così come Patric). Davanti la coppia Correa-Immobile, la più prolifica d’Europa. Caicedo la carta da sganciare a gara in corso. Nemmeno convocato Adekanye, finito ko ieri per un trauma distorsivo alla caviglia destra.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Silva, Bastos, Falbo, Parolo, Cataldi, Jony, Anderson, Caicedo. All. Inzaghi.

