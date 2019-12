UFFICIALE - Durmisi va al Nizza: "Accordo raggiunto, arriva a gennaio" - FOTO

AGGIORNAMENTO - Il Nizza ha diramato il comunicato ufficiale: "Il difensore internazionale danese Riza Durmisi (25) sarà prestato all'OGC Nice da gennaio. Per prepararsi alla seconda metà della stagione, nei prossimi giorni apparirà un nuovo volto nel centro sportivo. Arrivando da Roma, il mancino Riza Durmisi (25) ha superato con successo la sua visita medica pre-appuntamento giovedì. In accordo con il club laziale, è ora disponibile per Patrick Vieira, per la sua iscrizione nei colori rosso e nero da gennaio".

In casa Lazio Riza Durmisi non ha trovato lo spazio che si aspettava. La sensazione che stesse cercando altra sistemazione era nell'aria, ed è arrivato infatti un tweet del Nizza che segna una svolta in tal senso: "Raggiunto l'accordo per il prezzo di Riza Durmisi. Il difensore danese approderà all'OGC Nizza a partire da gennaio". Il post del club francese è stato poi retwettato dallo stesso giocatore. Finito ai margini del progetto Lazio, Durmisi cercherà riscossa altrove. In Francia, per la precisione. Come riporta Il Messaggero, l'esterno sinistro avrebbe nella giornata di ieri effettuato i controlli previsti per l'idoneità sportiva. L'operazione dovrebbe consistere in un prestito fino al prossimo giugno, con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro.

Pubblicato il giorno 6/12/19 alle ore 13:30