Lazio, Cinquini: "Stam sapeva fare tutto. Mihajlovic? Fuori da ogni categoria"

In un'intervista rilasciata a Tribal Football, Oreste Cinquini, dirigente della Lazio dal 2002 al 2004, ha speso parole di stima nei confonti di due ex biancocelesti, Jaap Stam e Sinisa Mihajlovic: "Stam è una persona fantastica, era di una classe cristallina, sapeva fare tutto, impostare il gioco da dietro, difendere, un professionista esemplare. In difesa avevamo Couto, Favalli, Negro, Stam, Mihajlovic, Marchegiani e Peruzzi come portieri. Sinisa Mihajlovic è stato un giocatore straordinario, un professionista esemplare. È fuori da ogni categoria, era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, curava ogni dettaglio, rimaneva sempre ad allenarsi, a calciare rigori e calci di punizione, era un leader negli spogliatoi".

