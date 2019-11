Lazio - Cluj, Adani: "Serve una risposta dalle riserve, finora hanno fallito"

Nel pre-partita di Lazio - Cluj, Daniele Adani di Sky Sport ha parlato delle possibilità dei biancocelesti in Europa League. Ecco il suo intervento: "Luis Alberto fa parte di quei giocatori che devono tenere il gioco in mano. Palleggiare, andare sull'esterno, tagliare dentro il campo. È l'evoluzione del trequartista di un tempo. Da quando è in Italia è cresciuto tantissimo, è stato bravo Tare a pescarlo. Deve imparare a fare la mezzala con continuità per permettere alla Lazio di giocare con Correa e Immobile davanti, diventando molto pericolosa in fase offensiva". Poi Adani ha parlato anche delle tante riserve in campo stasera: "In estate Tare ha presentato la rosa come la più forte degli ultimi anni, quindi servono risposte dai nuovi visto che finora hanno fallito in Europa League. Poi serve dare ricambio a Leiva, Parolo, per questo c'è bisogno di avere conferme dalle riserve".