Lazio, come va la prima del nuovo anno? Il rendimento dal 2012

Le vacanze natalizie stanno volgendo al termine. Manca sempre meno al rientro in campo. La prima partita dopo la sosta è sempre importante e delicata. Sarà necessario per la Lazio scendere in campo con l'atteggiamento giusto e dare continuità alle vittorie contro Genoa e Venezia. Il primo impegno del 2022 per i biancocelesti sarà contro l'Empoli tra le mura amiche dello Stadio Olimpico nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno. Vietato abbassare la guardia per i capitolini che hanno l'obbligo di inizare l'anno con il piede giusto. I precedenti sorridono alla Lazio che, dal 2012 a oggi, raramente ha sbagliato la prima gara di gennaio. Nelle ultime 10 occasioni i biancocelesti hanno perso una volta, pareggiato due e vinto ben sette sfide. L'unica sconfitta risale al 7 gennaio 2012 quando il Siena si impose 4-0. Le vittorie con Cagliari, Inter, Sampdoria, Crotone, Spal, Novara (in Coppa Italia) e Brescia, i due pareggi con Carpi e Genoa. Di seguito tutte le prime partite del nuovo anno della Lazio negli ultimi 10 anni.

2012 - Siena Lazio 4-0

2013 - Lazio Cagliari 2-1

2014 - Lazio Inter 1-0

2015 - Lazio Sampdoria 3-0

2016 - Lazio Carpi 0-0

2017 - Lazio Crotone 1-0

2018 - Spal Lazio 2-5

2019 - Lazio Novara 4-1 (Coppa Italia)

2020 - Brescia Lazio 1-2

2021 - Genoa Lazio 1-1