Lazio, Compagnoni: "Mi aspettavo questi numeri di Immobile con Sarri"

Con 7 gol in 8 partite Ciro Immobile è l'attuale capocannoniere della Serie A. Si pensava che il cambio di modulo potesse penalizzare il capitano della Lazio, ma al momento è stato dimostrato il contrario. A Sky Sport Maurizio Compagnoni ha commentato i numeri di King Ciro: "Immobile inserito nel 4-3-3 di Sarri? Sì, me l'aspettavo. Con lui si sono esaltati tutti gli attaccanti che l'allenatore ha avuto. Mi sembra che Immobile si trovi benissimo nel 4-3-3. In Nazionale resta un mistero del perché non renda all'altezza delle sue possibilità, ma sorridevo quando leggevo dei possibili problemi che avrebbe potuto avere nel gioco di Sarri. Non ne capivo la ragione, soprattutto dal punto di vista tecnico e tattico".