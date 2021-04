Lazio, compleanno in famiglia per Inzaghi: il bacio a Gaia e l'amore dei figli - FOTO

Quest'oggi Simone Inzaghi compie 45 anni. Il tecnico, complice l'assenza di allenamenti in programma, ne ha approfittato per festeggiare in famiglia. Il tecnico della Lazio è stato riempito dall'amore della moglie Gaia e dei tre figli: Tommaso, Lorenzo e il piccolo Andrea. La compagna di Simone ha condiviso su Instagram lo scatto della famiglia al completo. Davanti una torta biancoceleste e una scritta: "Auguri, Simone".

Covid, si allarga il focolaio in Nazionale: un caso di positività nel Cagliari

Nuovo allarme Covid. Dal Giappone la variante E484K resiste agli anticorpi

TORNA ALLA HOMEPAGE