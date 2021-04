Nuovo allarme Covid. Dal Giappone la variante E484K resiste agli anticorpi

La Lotta al coronavirus prosegue senza sosta. Una nuova variante Covid particolarmente resistente al vaccino ha messo in apprensione la comunità scientifica. L’ultima mutazione del Sars-CoV-2 è stata registrata in Giappone, nella città di Tokyo.

La variante “Eek”

Secondo l’emittente pubblica giapponese NHK, il 70% dei pazienti contagiati dal coronavirus, e testati a marzo in un ospedale della capitale, il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital, era stato colpito dalla variante E484K, soprannominata “Eek”. Numeri alla mano, la minaccia è stata trovata in 10 delle 14 persone risultate positive.

La variante spaventa parecchio e la conferma arriva dall'agenzia internazionale Reuters. Secondo la quale l'allarme sanitario in Giappone mette in apprensione uno Stato intero. Il problema sta nella resistenza agli anticorpi di questo nuovo ceppo di coronavirus.

