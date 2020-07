Lazio, con Escalante ecco Delfina, l'argentina con un amore per l'Italia - FT

Ha appena salutato l'Eibar, ed è pronto a iniziare una nuova avventura nella Capitale, sponda Lazio. Per Gonzalo Escalante è arrivato il momento di fare sul serio. Quella contro il Valencia è stata l'ultima partita dell'argentino con gli spagnoli: sua la decisione, infatti, di non rinnovare fino alla fine della Liga per evitare di rischiare un infortunio che avrebbe compromesso l'inizio del suo percorso in biancoceleste. Con Escalante è pronta a trasferirsi nella Capitale Delfina Arrizabalaga, moglie del classe '93. Giovane aspirante traduttrice, nata a Bella Vista, si è sposata con il centrocampista nel 2019. Un matrimonio in un'atmosfera da sogno, a cui ha fatto seguito una splendida luna di miele in Polinesia. Fefi - come viene chiamata da amici e parenti - ha seguito Escalante praticamente ovunque. Sono numerosi gli scatti, pubblicati su Instagram, che li ritraggono insieme. In America, ma anche in Portogallo, a Ibiza o in Sicilia, i due sono praticamente inseparabili. Innamoratissimi, si scambiano tenere dediche via social. Proprio in Italia, a Taormina, è arrivata la proposta di matrimonio: "Non poteva esserci occasione o luogo migliore, se non quello dove è iniziato tutto. Il mio primo amore, l'uomo della mia vita. Ti amo, per sempre". I tifosi della Lazio non vedono l'ora di vedere Gonzalo all'opera. Poi, se sulle tribune ci sarà Delfina, tanto meglio.

UFFICIALE - Lazio, Armini rinnova fino al 2023: il comunicato

Torino - Lazio, Lazzari: "Vogliamo imporre gioco e inseguire la Juve"

TORNA ALLA HOMEPAGE