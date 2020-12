Lazio, con il Bruges Immobile può battere un record che dura da quasi un secolo

Non si contano più le statistiche di Ciro Immobile, ad ogni partita vanno aggiornati tutti i pallottolieri relativi al bomber della Lazio. Che ora, contro il Bruges, ha l'occasione di infrangere un record che dura da ben 97 anni: è quello di Fulvio Bernardini, che nel 1923 segnò un totale di ben 17 gol in 8 partite consecutive. Il momento di Immobile è particolarmente positivo e gli ha permesso già di eguagliare il numero di match di seguito in cui ha segnato Bernardini, 8 gare di fila tra Serie A e Champions League con un totale di 9 gol, e adesso con il Bruges può arrivare addirittura a superare uno dei record più antichi d'Italia. Immobile è abituato a riscrivere la storia, una sfida come questa non è altro che una provocazione per lui.

LAZIO, MILINKOVIC SPECIALISTA SUI CALCI PIAZZATI

LAZIO, LE PAROLE DI ERIKSSON

TORNA ALLA HOME