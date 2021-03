Lazio, Condò: "Bisogna giocare al 100% senza errori"

Questa sera la Lazio scenderà per la prima volta della sua storia sul prato dell'Allianz Arena dove affronterà i campioni in carica del Bayern Monaco. La qualificazione dei biancocelesti ai quarti di Champions League è stata drasticamente condizionata dalla sconfitta all'Olimpico, ma comunque la squadra di Inzaghi cercherà di fare una prestazione dignitosa. Di questo parere è Paolo Condò che negli studi di Sky Sport ha detto: "La Lazio non può permettersi errori ulteriori, ne abbiamo già visti abbastanza. Bisogna giocare al 100%. Se non si commettono errori, sarà interessante vedere come si metterà la gara. Certe situazioni si creano per la paura che incute l'avversario. Sia Bayern che Lazio hanno avuto tante assenze all'andata, ma la differenza è stata proprio nella panchina delle due squadre".