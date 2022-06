Lazio, confermata la data per l’inizio della campagna abbonamenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto confermato. La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2022/23 avrà inizio giovedì 23 giugno. Tra pochissimi giorni sarà possibile, dunque, acquistare la propria tessera per supportare la squadra biancoceleste tutto l'anno sugli spalti dell'Olimpico. Ancora non sono stati ufficializzati i prezzi, le tariffe e le varie agevolazioni che saranno resi noti nelle prossime ore.