Lazio, contro il Verona schierata la squadra più "vecchia" della storia: il dato

Nella gara interna contro il Verona, valida per la dodicesima giornata di Serie A, la Lazio è scesa in campo con un’età media di 31.6 anni. Sette undicesimi della formazione hanno superato i 30 anni, solo 4 sotto questa soglia (Lazzari, Marusic, Milinkovic, Akpa Akpro. La squadra do partenza scelta da Inzaghi sabato scorso è stata la più vecchia mai schierata nella storia del club biancoceleste: eguagliato il primato della Lazio schierata da Edy Reja in Milan-Lazio 2-2 del 2011/12. La stessa formazione scelta contro Zaccagni e compagni è la più vecchia della Serie A 2020/21: superata la Lazio di Crotone-Lazio (30.9). Nella top 10 del campionato c’è anche la Lazio di Spezia-Lazio (decima con 29.8 anni di età media).

Top 5 formazioni più “vecchie” nella storia della Lazio

Età media | Partita | Stagione

1) 31.6 | Lazio-Verona | 20/21

2) 31.6 | Milan-Lazio | 11/12

3) 31.4 | Reggina-Lazio | 03/04

4) 31.4 | Lazio-Torino | 12/13

5) 31.3 | Lazio-Juventus | 04/05

